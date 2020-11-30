Selena Gomez換腎遭美劇嘲笑　粉絲批利用偶像痛苦賺收視做法嘔心

現年28歲的美國樂壇小天后Selena Gomez ，3年前因紅斑狼瘡症復發引起併發症，需要進行換腎手術，幸獲好友Francia Raisa捐腎才得以保命。不過在上周三新上架的NBC美劇《Saved by the Bell》中，竟取笑Selena換腎一事，火速引起粉絲和網民強烈不滿，更要求劇組將有關片段刪掉。

劇中有兩個角色在爭辯究竟誰才是Selena Gomez的真正捐腎者，兩人更提到有關Demi Lovato和Justin Bieber的「陰謀論」。其中一人表示：「我知道Selena Gomez的腎臟捐贈者是Justin Bieber的媽媽。」而另一名同學就直言捐腎者是Demi Lovato。另外，在學校儲物室後面的牆上竟然寫着「究竟Selena Gomez有沒有腎？」（Does Selena Gomez even have a kidney?）的塗鴉。

Selena曾因紅斑性狼瘡復發，需接受腎臟移植手術，獲好友Francia Raisa捐腎。（IG@selenagomez）

大批網民看到這兩幕後，忍不住批評電視台不尊重Selena Gomez，更指開這個玩笑令人反感，並指劇組利用Selena的痛苦來賺錢和收視的作法很噁心。電視台高層和製作人立即發布道歉聲明，並表示會向Selena的研究紅斑狼瘡症基金捐款。而捐腎者Francia Raisa就在社交平台表示接受電視台的道歉：「但請不要忘記捐贈者可能會因為牆上寫住嘅字句而感到冒犯。」

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