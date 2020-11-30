黃翠如坐遊艇出海帶餅印五妹同行　網友：睇足5分鐘先分到

黃翠如五姐妹感情相當好。（IG：@wongtsuiyu）

黃翠如一家五姐妹，各自有一片天，佢曾經喺訪問中講過完成了父母所堅持的「一定要大學畢業」後，五姊妹各自投身社會工作，翠如不禁用「全家都好怪」去形容。不過佢地感情一直都相當好，最近翠如同唐詩詠出海，都有帶埋五妹黃曉琪，網友仲話佢地好似餅印一樣﹗

黃翠如早前同唐詩詠出海，帶埋五妹黃曉琪。（IG：@natalietong53）

黃翠如曾經接受《香港01》專訪時，不禁用「全家都好怪」去形容：「二妹本身在英國做旅遊記者，後來去賣雞蛋仔，現在回流香港，她準備去賣跌打酒（笑），她本身對這些古老東西非常感興趣。」另一個細妹一邊做設計一邊學茶道、而另一個妹則先後去到上海、泰國學廚「佢每年賣兩幅畫，然後用這筆錢去學廚，所以銀行戶口大部分時間沒什麼積蓄，她們的世界比我大很多，為了追夢原來可以這麼勇敢，我係好羨慕，亦覺得好偉大。」

右邊就係黃翠如五妹黃曉琪。（IG：@natalietong53）

呢日翠如同唐詩詠分別貼出合照，佢地相約出海散心，同行仲有翠如五妹，唐詩詠留言話：「妹妹好得意。」唔止得意，其中一張逆光三人合照，網友仲話睇足5分鐘先分到邊個係翠如。其實五妹黃曉琪Ellen，2016年中大藝術系畢業，當年拍過網上宣傳片時，已被發現同翠如初出道相當似樣，氣質清純，不過之後未見有更多幕前演出。黃氏五姊妹全部學有所成。大家姐黃翠紅係工程師，同容祖兒王祖藍係同班同學。黃翠如排行第二，老三黃麗茵係藝術家，開餐廳將食物同藝術融為一體；四妹黃曉芙係CNN旅遊編輯，於倫敦定居開舖賣港式雞蛋仔，五妹黃曉琪則畢業於中大藝術系。