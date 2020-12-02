【燕雲台】盤點七大異域風情女星造型　佘詩曼唐嫣輸畀迪麗熱巴？

許多古裝劇為凸顯古代民族文化多元性，會出現來自邊境、部族的角色，濃厚的異域風情，帶給觀眾充滿未知感的神秘色彩！不少女演員在劇中穿上不同文化風格華麗服飾、首飾等，更是別有一番滋味。如《還珠格格》中劉丹飾演的香妃為許多觀眾心目中異域女神經典中的經典，維吾爾族風情的服飾深植在大家回憶裡。近期陸劇作品如《燕雲台》中唐嫣以及佘詩曼飾演的北遼蕭氏姐妹、《東宮》中的西涼公主彭小苒等，都曾在劇中以一襲異域風情裝扮讓人難忘。

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許多古裝劇的視角都設定在特定歷史中的強權文化，在這樣的情況下，較邊緣的文化就被視為了異域文化。異域的定義沒有一定的地理範圍及特定文化特色，在於各自的審美與感受。對於大眾較熟悉的中原文化，異域文化給戲劇增添了幾分神秘的風采，也成為劇中的小亮點。

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2020陸劇》燕雲台｜ 唐嫣、竇驍主演電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】