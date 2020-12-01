收視滯後報告｜《踩過界II》竟然是無綫制度下的犧牲品？

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是11月16日至11月22日。這次報告最令人關注的當然是《踩過界II》的首周收視，不過結局卻有點令人失望，但其實它好大可能可以是無綫制度下的犧牲品！

《踩過界II》首周只錄得22.3點，這個數字其實可以用差來形容，但其實上一套同時段的《木棘証人》，雖然也是低收視，但口碑卻不錯，《踩過界II》更甚，無論追看性、演員發揮、拍攝質素等，也比一般無綫劇集高！收視真的能反映劇集質素？其實可能是無綫制度下的犧牲品！

《踩過界II》質數不差。（劇照）

以下立即睇《使徒行者3》主演演員的年齡分布：

+ 6 + 6 + 6

無綫近年一直與內地接軌，合作拍攝劇集，要打開廣大的內地市場實在無可厚非，內地率先播放也預料之內。無綫最近又力谷OTT平台mytv gold，只要付費就可以跟內地同步，以前只要內地先播，就有不少非法渠道可以偷步看，現在加上mytv gold這條正規路線，雙重打壓下收視自然會差！不過，這盤數到底是好是壞，就只有無綫才知道了。

另外，無綫最近不停宣傳自己的數碼電視收視，在星期一至日晚上的七時至十一時，35歲以下的青少年佔全港的70%，坊間所謂「後生仔唔睇TVB」不攻自破，不過這裡如何定義真正的後生仔呢？可能家中一部電視有年輕人，但也有老年人收看。還有最新的消息，無綫將會在晚上十時半再播一套劇集到十一時半，取代半個鐘的綜藝和半個鐘的晚間新聞，綜藝節目最近收視下滑不少，今次報告《阿爺廚房》只有17點，加上ViuTV十點半的《全民造星III》引起很大的討論，變陣迎戰能否挽救收視？

這張圖經常見到。（螢幕截圖）

《愛•回家之開心速遞》 周一至五平均25.8點，最高收視周二(17日)晚27.2點。《使徒行者3》 周一至五平均24.6點，最高收視周二(17日)晚26.7點。《踩過界II》 周一至五平均22.3點，最高收視周二(17日)晚23.1點 。《最美麗的第七天》周二至五平均5.5點，最高收視周五(20日)晚6.1點。11月19日(周四)《萬千星輝賀台慶》收視26.1點,去年收視26.3點。

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