梁祖堯舞台劇被迫腰斬　汪明荃楊千嬅年尾演唱會隨時開唔成

第四波疫情肆虐，防疫措施收緊。梁祖堯在FB宣布舞台劇《新聞小花的告白2》被迫腰斬，由12月2日至8日餘下所有演出將會全部取消。除此之外，民政事務局局長徐英偉今日 （1日）上商台《在晴朗的一天出發》節目時，又透露楊千嬅的紅館騷以及汪明荃在香港文化中心舉行《汪明荃與香港中樂團2020》亦隨時被迫取消或延期。

楊千嬅仍為了演唱會落力Keep Fit！（FB照片/@特高娛樂制作有限公司）

徐英偉在節目中被問及楊千嬅演唱會做到的機會大嗎時，他坦言：「答你唔到住，都要睇個數字，當然唔單止楊千嬅，仲有Liza姐！我都呼籲大家在疫情咁反覆嘅時候，真係大家要守法，要跟返規矩，今次爆發出嚟好明顯係嗰啲唔守規矩嘅人，其實就影響咗成個香港社會嘅運作。今次收得咁緊，係希望數字回落，已經係第三輪，係有機會恢復返之前嘅活動。」

民政事務局局長徐英偉(張浩偉攝)

而昨晚（30/11）楊千嬅演唱會主辦單位特高娛樂製作有限公司在FB稱：「無奈因疫情反覆，為保障大家健康安全，主辦單位及演唱會團隊會根據政府的規定作最後決定！」另一方面，新城實體頒獎禮在12月30日舉行實體頒獎禮，隨時被迫取消或延期。

演唱會仍未知開唔開得成！（FB截圖）

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