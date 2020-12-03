無綫向航空人員招手　黎燕珊索爆空姐女兒標緻甜美若參選贏面大

無綫（TVB）近日向一班前航空業界人員招手，將於12月26日Boxing day舉行《衝上雲霄大選》，歡迎能操廣東話的空姐、空少及飛機師參選，務求盡快解決花旦小生荒。據悉，該大選已於月前展開秘密面試，反應極踴躍，初選吸引百多位空姐、空少及飛機師參與，預計有15至20人入圍。入圍者即可獲得5000元現金津貼，冠軍更有10萬獎金及演員試鏡機會。

據知，前港姐冠軍麥明詩緋聞男友、現年30歲、曾為《#後生仔傾吓偈》擔任嘉賓的Keith靠住俊朗外表成功入圍《衝上雲霄大選》。（麥明詩IG圖片）

藝人黎燕珊的長女劉詠詩 (Wynce) 亦是一名空姐，Wynce遺傳了媽咪的良好基因，樣子長得甜美標緻，網民亦大讚她靚女。黎燕珊曾鼓勵Wynce參加選美，可是Wynce並無興趣。黎燕珊日前被問到囡囡可有意參加TVB的《衝上雲霄大選》，就指囡囡一向無意入行，應該不會參加了。她又透露囡囡現正在放為期兩個月的無薪假，兩母女正籌備搞網上節目分享飲食及扮靚心得。

黎燕珊女兒Wynce是一名空姐。(劉詠詩IG)

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