孔德賢兩劇在手拍埋廣告　入行三年星途平穩上揚

孔德賢（Danny）最近被捲入廖慧儀前度Sam自殺一事，IG被瘋狂洗版，事關在廖慧儀與前度Sam未分手之前，有傳他介入兩人的戀情，當時Sam在IG限時動態分享孔德賢的IG首頁截圖，並寫道：「Stop finding my gf please！（不要再找我女朋友！）」。

事後Sam有接受《香港01》訪問，他表示：「產生懷疑是我問題，他們對話截圖只是正常交談，我對女朋友百分百信任！」至於孔德賢親密地以「Bae」稱呼女友，Sam就說：「相信Danny對稱呼使用不太熟悉，可能朋友關係太要好，用了女閨蜜之間稱呼的用詞。」

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其實Danny在此事發生之前，星途一直平穩上揚，在2016年他參加《第6屆 FACE USTAR 大專校花校草大選》進入五強，翌日加入 big big channel做網上直播兼以KOL身份參演《#後生仔傾吓偈》，正式入圈。2019年畢業於香港理工大學建築工程及管理學系，但決定投身娛樂圈，TVB也給予足夠機會，除了不少綜藝和大騷都見到他做主持之外，即將播放的《香港愛情故事》和大製作《兒科醫生》也有份參演，兩年間更不少廣告商向他招手，最新是為ZA Bank賣廣告。

孔德賢本來在TVB的機會越來越多(賴家杰攝)

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