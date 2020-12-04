矚目配角｜黎彼得不演悲劇源於人生：有幾悲啫，我自細冇好過

人們常說：「才子多情」，但對黎彼得（Peter哥）來說，就應該說成是才子「重」情。7，80年代他與許冠傑合作，填寫了多首流行曲歌詞，內容貼地又搞笑，故有「鬼馬填詞人」的稱號。有人會問：「才就有啦，咁情呢？佢結婚三年就離婚，點會算重情？」

黎彼得的威水史十分多。（陳順禎攝）

39歲患肝病冒起閃婚念頭

80年代黎彼得與「歌神」許冠傑合作填寫的歌曲爆紅，一瞬間他就成為名人，節目、做騷、填詞工作多的不得了，但正因如此，他在39歲就患上了肝病，還被醫生勸戒要停工。說也奇怪，這個時候他竟然會想起「結婚」兩個字，他說：「失業吖嘛，冇乜聊賴，年齡又差唔多，咁啱又有位女仕喺附近撞到，又幾啱傾喎，就搞結婚。」個個都怕寂寞，也會想有人陪着終老，所以一直是單身一人的他就突然間結婚了：「好多人都唔相信，因為我從來冇女朋友拍拖，所以好多人都冇嚟，以為係愚人節玩嘢，哈哈哈。」

黎彼得組常笑臉迎人。（陳順禎攝）

結婚三年即離婚：開心嚟就開心走，唔好拖泥帶水

好景不常，黎彼得與太太的婚姻關係只維持了短短三年。「結咗婚三年，生咗個仔就Sayonara（日文「長時間不會再見」的意思），嗰三年都好陰公架，啲人覺得個男人又失業，又要靠個女人養，我事實又係冇收入，變咗我係咪要食拖鞋飯？又唔係，但事實我又身體唔好，呢個女人肯同我捱係好難得，我好感恩㗎。無奈長貧難顧，佢要走，我咪畀佢走囉，就係咁簡單，哈哈。」

黎彼得演過不少經典角色。（網上圖片）

離婚後直到今日為止，黎彼得的太太與他或者兒子都再沒有聯絡，他經常將「冇所謂」三個字掛在嘴邊，但又是否真的「冇所謂」呢？「冇所謂㗎，離離合合，人生就係冇拖冇欠，開心嚟就開心走。唔好拖泥帶水，唔好藕斷絲連。冇嘢㗎，冇事㗎喎。」

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黎彼得自言經歷多，所以看得很透。（陳順禎攝）

此時記者的臉上一面錯愕，大概黎彼得都意識到，似是安慰着記者又安慰着自己，說：「要走人咪走人囉，冇乜所謂㗎，Who Care？我帶子雄狼湊大個仔又好開心，而家佢都卅歲。幾過癮吖，佢而家讀緊大學，不知幾開心。」

口說與兒子的感情淡薄，但黎彼得經常把兒子的照片帶在身上。（陳順禎攝）

父子關係形同陌路人：我喺廳佢就入房

「冇仇不成父子，冇怨不成夫婦」這句說話，就正好形容黎彼得人生中感情事，他形容，自己與兒子關係為「孤臣孽子」。離婚後為生計而開工，沒日沒夜的工作也令兩父子關係逐漸疏離：「我嗰時要搵食，有一次拍大唐雙龍傳，林峰嗰套，一返大陸就係４，5個月，咪放低啲錢畀個賓妹湊佢囉。我諗佢絕對係唔開心，唔見咗個老豆，但係要搵食吖嘛，冇辦法。」

最多年輕人認識的角色，當然是黎彼得在《愛．回家之開心速遞》中飾演的馬豹。

現時因為疫情關係，黎彼得的兒子不能到國內讀書，說到這裡，黎彼得又笑了笑說：「佢而家返唔到去，咪留低喺度陪我囉。」他們在家中的相處，就似是兩個活在平行時空的人，明明是住在同一個空間，但又沒有交雜。他說：「我喺廳佢就喺房，佢出咗廳我又入返房，冇乜偈傾咁濟。佢日日對住個手機，唔係對住我，呢種係一種報應，你曾經唔take care佢，佢咪唔踩你囉。」兩仔爺在這個平行時空的生活，兩個人的交流就止於「食乜嘢，叫賣囉」這些基本對白，看得出，黎彼得還是十分緊張兒子的事情，只是收在了心底。

7，80年代黎彼得是四大填詞人之一。（陳順禎攝）

黎彼得兒時10歲的時候與母親在中環賣報紙謀生，他提及自己從小就是一個人長大，所以造就了自己「淡情」的性格：「大時大節我都係一個人，從來都係。我覺得有咩咁大鑊啫，點會懷念一家團聚？」有其父必有其子，所以黎彼得的兒子長大也「遺傳」了這種特質：「佢冇呢種情懷，好悲情。唔係嗰種念情嘅人，冇倫理嗰種，包括我自己都係，我唔係叫冇情冇義，而係好冷，好平淡。」他說，其實不止是自己，相信很多家庭的關係都是如此，好正常。

黎彼得自言是一個淡情的人，但只是他不肯輕易表露出來。（陳順禎攝）

不想再婚怕累人：照吓塊鏡啦，樣又衰，又唔係有錢

黎彼得於39歲成家立室，42歲離婚，但離婚的他未曾想過要再婚，說是不想再累人：「老實講，憑咩要人跟你啫，照吓塊鏡啦，樣又衰，又唔係有錢，女仔咁多地方去，入你個門口做咩啫？愛過方知情濃，醉過方知情重，曾經過就算罷啦，幾廿歲仲搞咁多嘢，寶福山見㗎啦。」

黎彼得失婚後就不再結婚，說是「怕累人」。（網上圖片）

最後，記者隨口問了一句：「點解你淨係做喜劇角色？」他十分豁然的回答：「我都唔識喊嘅，唔係擠啲眼藥水就得，我同余詩曼做過《洗冤錄》啦，場戲話個女要行刑，我唔跟劇本，我都唔喊嘅，暈咗落地就算。我個世界唔會有悲劇，有幾悲啫，我自細就悲㗎啦，冇好過，唔緊要。因為我嘅人生就自得其樂，我死老豆都唔喊，有咩好喊啫，已臻化境，唔會好感足，生離死別，濕濕碎。」

經常強調自己是個淡情的人，但依記者來看，黎彼得其實是一個重情的人，只是「男人大丈夫，有淚不輕彈」罷了。

採訪：林迅景 拍攝：呂榮棟 剪接：趙錦添

場地：Hippie Party@觀塘