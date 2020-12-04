男排女將︱陳卓賢顧定軒爭執碰撞　Tiger終爆Seed：係隊長嘅命令

ViuTV原創劇《男排女將》正在熱播，劇集由鄧麗欣（Stephy）、顧定軒以及MIRROR成員陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan），邱傲然（Tiger）等年輕演員主演，觀眾大讚題材青春熱血更重燃追劇熱潮。

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ViuTV原創劇《男排女將》正在熱播，劇集由（Stephy）、顧定軒以及MIRROR成員陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan），邱傲然（Tiger）等年輕演員主演。（劇照）

昨晚（3/12）播出的第九集就講到「力圖」再次出戰去年慘敗的丙組排球賽事，球賽一開始以魚仔（Ian飾）為主攻全力扣殺得分，順利贏得第一局。及後，教練蔣家瑜（Stephy飾）提出轉為阿King（顧定軒飾）為主力以免被對方捉到門路。可惜卻惹來魚仔的不滿，好勝心強的他更與阿King不斷爭波扣殺，令球隊輸掉第2局。他們在場邊發生爭執互相指罵，一度無視家瑜的指令，令一向腍善的隊長阿檸（Tiger飾）忍不住爆Seed，大聲喝令二人分開兼首次發出隊長的命令：「之後每一球波都要俾Bobby（Anson Lo飾）決定Set畀邊個。呢個係隊長嘅命令！」

雖然最後Stephy決定換上後備球員取代兩位主將，不過Tiger的氣勢就成功震懾其他隊友和一班觀眾，紛紛指Tiger發惡原來非同小可：「終於似返個隊長」、「阿檸鬧人好正好型」，「Tiger仔又幾好戲」。

點撃睇Tiger爆Seed：

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