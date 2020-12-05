雙祥見｜黎耀祥阮兆祥爆鄭嘉穎一早睇中陳凱琳 ：成日嚟澳門探班

阮兆祥當年知道要同李珊珊合作後，特意準備高一點的鞋，點知對方錄影時，以３吋高跟鞋上場，令他大失預算。(影片截圖)

最新一集《雙祥見》以「港姐」為題，阮兆祥、黎耀祥各自分享歷年合作過嘅港姐，阮兆祥表示早前主持《勁歌金曲》時，雖然可以訓練應變能力，但同時亦好易出事，他記得有次與譚小環拍檔時，明明已對好稿，但對方卻忽然發台瘟。「當我講完第一句，我望望佢，佢只係傻笑，好在我當時背晒成份稿，直到郭富城上台唱歌，後來佢話城城太靚仔、太開心。」

黎耀祥細數合作過的港姐，大讚郭羨妮美貌數一數二。

黎耀祥提到自己合作過的港姐都是冠軍級人馬，當中包括向海嵐：「同佢拍《迎妻接福》，佢真係好好，雖然係港姐出身，但無撟揉造作，化醜妝、整亂個頭都無所謂，演員道德非常之好。」之後他又提到拍《名門暗戰》時，陳凱琳飾演其妹妹十分醒目：「無論係走位、演戲都好快上手，隨時滿足導演要求，嗰時已經成日有人嚟探班，佢已經知道好嘢。」二人口中的「鄭生」明顯是指鄭嘉穎，阮兆祥提到喺澳門拍《巨輪2》時，亦有見過鄭生出現。「我諗如果大家做埋同一行，互相交換意見、提點都係好重要。」黎耀祥又大讚曾合作過《無雙譜》和《Click入黃金屋》嘅郭羨妮喺歷屆港姐之中美貌是數一數二。

陳凱琳當年未卸任就已獲安排拍《名門暗戰》，據黎耀祥所講，當時鄭生老是常出現探班，鄭生好識揀喎。（影片截圖）

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