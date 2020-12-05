廖慧儀舊愛Sam生前錄音疑曝光　自責做得差：唔應該係咁鬧女友

有「狂野港姐」之稱的落選港姐廖慧儀舊愛Sam前日（3/12）疑因為情受困而墮樓身亡，終年27歲。今日，有報道便指Sam除了寫下千字遺書，在事前一星期亦有向朋友訴苦，言談之中更透露腦海中經常浮起輕生念頭。

廖慧儀之前接受傳媒訪問時，否認與Sam分手是有第三者介入。（IG圖片）

Sam生前好友Nay向傳媒提供了多段聲稱是Sam在上周三（25/11）的對話錄音。錄音中，Sam指廖慧儀參選港姐後整個人都變了，更稱自己對被分手感到自責：「我呢個幾月不斷反思，真係好多嘢做得好差」、「女人應該要嚟錫嘅，唔應該係咁鬧佢，到最後佢話我迫走佢，好後悔、好內疚，佢都Block晒我所有嘢」，又指廖慧儀條件比他過往的女友好，覺得自己不可能再認識到類似的女生。

點擊下圖回顧Sam的IG尋短訊息，以及之前廖慧儀與網民罵戰的留言：

+ 22 + 22 + 22

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288