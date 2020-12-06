馬賽重提不雅照事件揭離開TVB原因　慶幸北上不再被當「大陸妹」

馬賽近年比較少參與幕前的演出，去年宣布結婚之後誕下囡囡的她，其實也有不時於社交網update自己的近況，跟網民分享她的生活點滴，她亦有玩內地人氣社交平台抖音，也有在小紅書跟大家交流一下扮靚的心得。呢日馬賽就突然拍片放上微博，講述當年為什麼要返內地發展，表示自己的過去由自己來說。

馬賽已為人母。(馬賽微博)

馬賽在片中說：「是不是在香港被封殺了？為什麼回來內地離開TVB了？我在香港究竟是發生了什麼？為什麼會有以前很多關於我的亂七八糟的新聞？因為我在2016年就回到內地發展，我在香港發展這個人生的旅程呢，已經告一段落，所以我現在不怎麼說起，我看到有些朋友提起以前發生的事，其實有時候看報道吧，我都覺得，哎，真的好唏噓呀。我覺得那個人（媒體報道的自己）好像跟我自己都沒有太大關係。所以其實我自己的故事，應該我自己最有發言權吧。好慶幸然後我也回到了內地，我也不再懼怕香港媒體的眼光，覺得我是一個『大陸妹』，反正就是可以挺自由的做回自己吧。」

馬賽去年已經嫁作人妻。（馬賽微博圖片）

馬賽於2008年獲選港姐季軍而入行，原本有不少工作機會，更備受無綫力捧，可是她於2014年因為發生了不雅照片風的事件，無錢即時停止了她的所有工作，最後她更要放棄香港市場，返回內地發展她的演藝事業。

即投「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題，被選中內容最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案，就有機會贏最新5G手機12 Pro，按此即投贏巨獎！

點擊睇馬賽呢段短片以及她的其他靚相：