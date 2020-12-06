新小龍女外貌進化撞樣張栢芝　內地劇新《神鵰俠侶》有望翻生

近日播出的內地劇《鹿鼎記》，被劇迷批評至體無完膚，亦令人關注金庸作品被改編後，水準參差的情況，而另一部觀眾耳熟能詳的作品《神鵰俠侶》，亦因為飾演女主角小龍女的毛曉慧，被狠批網紅臉，史上最大鼻的小龍女，令該劇播出遙遙無期，最神奇是劇集未播，女主角外貌卻突然進化，雙眼變大，鼻子變得挺直秀氣，跟2018年拍劇時判若兩人，被讚是「小張栢芝」。

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新《神鵰俠侶》女主角毛曉慧，被評是最差的小龍女。（官網微博）

《神鵰俠侶》被多次翻拍，而劇迷最關心的例必是飾演小龍女的女星，皆因歷代小龍女包括陳玉蓮、李若彤、劉亦菲，也是仙氣美女，至近年的陳妍希版本，卻被嘲是「小籠包」，確是一代不如一代，但最新版本由毛曉慧飾演的小龍女，卻成功墊底，尤其是小眼睛及大鼻子的外貌，而造型卻跟足劉亦菲版本，劇集海報見街已是一片負評，直接將劇集打入冷宮。

下圖有新小龍女外貌進化過程：

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24歲的毛曉慧，畢業於上海戲劇學院，甫出道已當上女一，拍攝劇集《長相守》，之後的《神鵰俠侶》演出小龍女，雖然有佟夢實的楊過，文淇飾演郭襄，港星方中信飾演東邪黃藥師，但該劇仍然是變成倉底貨，播出無期。不過劇集雖然仍未播出，毛曉慧外貌卻突然進化，變成水汪汪大眼睛，鼻子更為好看，她亦有份拍攝抗疫劇《在一起》，以她現時如張栢芝的顏值，稍加宣傳，隨時令新《神鵰俠侶》能夠翻生播出。

毛曉慧愈來愈靚，被讚是小張栢芝。（毛曉慧微博）

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