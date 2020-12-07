吳若希IG大曬首張溫馨全家福　爆細仔中文名原來同婦科醫生有關？

吳若希（Jinny）上月再誕下細仔Kylian，湊成一個「好」字。Jinny趁囝囝滿月今日凌晨於Instagram上載了首張全家福，相中一家四口均穿上純白家庭服，非常溫馨。不過主角囝囝卻爆喊，而大女Giselle就顯得非常擔心，更有網民留言問：「Giselle點解好似一臉嫌棄咁樣」。

Jinny於Instagram上載了首張全家福。（IG圖片/@jinnyng）

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Jinny在相中留言表示這一輯照片是自己最喜歡的家庭照，並解釋Kylian中文名的由來，她寫道：「這一輯照片可能係我最喜歡的一次家庭照，因為疫情下，老爺奶奶10月中已經特意來港隔離了14日，加上細何生腳上功夫實在不俗，所以特別期待他出世。直至他出世，為了家人的安全，連拍個照也要特別留意衛生情況，所以辛苦了這次幫我們拍攝的團隊，對小朋友又溫柔又有耐性，真係無得頂，加上我們的家庭裝上的刺繡圖案是朋友在百忙中親手畫和製作的，所有的一切都充滿了愛！希望上天繼續眷顧我們一家，期待這個滿月寶寶繼續健康成長！哦，對了，大家除了可以叫細何生做Kylian之外也可以叫他阿樂或者樂樂（取這個名字其中一個原因是覺得我的婦科醫生實在是太好了）#kylianbb #阿樂」

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