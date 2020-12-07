諸朋好友 | 方中信自爆心直口快得罪無綫監製　兩年冇工開好陰公

由崔建邦及張秀文主持最新一集的《諸朋好友》中，繼續有方中信和林國斌做嘉賓。當崔建邦問到方中信在30歲時遇上事業低潮的原因，他自爆當年是心直口快得罪電視台的監製，導致兩年冇工開！

最新一集的《諸朋好友》繼續有方中信和林國斌做嘉賓。（電視畫面）

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節目談到方中信在30歲時期的事業猶如過山車，當時加盟了TVB，除了拍電影又拍電視劇，可惜就在這個時候遇上了低潮。方中信透露當時得罪電視監製2年沒有工作，但同時要供樓，所以當時情況「好陰公」，亦因此事而在錯誤中學習，為免得罪人而說話只說3成。更笑言現在這位監製已經離開了TVB，並不會公開對方的名字。

方中信一向給人精明的形象，但原來曾經被騙片酬：「當時成個圈都好蓬勃，但所有制度都唔似依家咁先進，冇經理人，自己一個接工作。有人同我講叫我小心啲呢個製作人，找晒數畀你未？我話找晒，但叫我拍多兩日。對方叫我拍多兩人就收現金，拍攝當日佢（製作人）真係有畀現金我，我當然冇數，返到屋企先發現少咗幾張。」另外，有位演員邀請自己去台灣拍攝，但對方竟然收起了所有片酬：「佢話幫我袋住，袋到依家。」

方中信因此事而在錯誤中學習，未免得罪人而說話只說3成。（電視畫面）

至於談到方中信是較早北上發展的藝人，他笑言自己很幸運，不然現在搶不過別人。他憶起初會內地拍攝沒有現在那麼幸福：「嗰時好慘，冇話好似依家咁來來回回（香港），一張機票就要留3個月，住宿梗係唔好，今時今日嘅橫店同以前嘅橫店已經差好遠。」

另外，方中信於2008年跟莫可欣結婚兼誕下女兒，他坦言當時做爸爸並不是在計劃之內：「都好突然，搬咗屋兩年幾就有小朋友，我有少少迷信，請咗人睇風水。風水師話屋企旺丁旺財，門口放嘅鐵樹真係開咗花，之後個幾月就中咗招。最終都係好事，有咗小朋友成個人生改變晒。」最後方中信更公開感謝太太莫可欣在自己出外工作時處理家事，做為丈夫有需要感謝另一半，並向跟曾得罪過得人道歉。