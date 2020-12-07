【全民造星III】關嘉敏表演受激讚：成日排到凌晨4點

《全民造星III》最近播出陳康琪演出，被網友大讚。（陳順禎攝）

ViuTv皇牌節目《全民造星III》，成功掀起追看熱潮。女子組合Bingo成員Carman關嘉敏及Odi陳康琪都有參賽，齊齊打入40強後，近日一集演出都大獲好評，呢日佢地出席食肆開張活動，不約而同表示最感激彭秀慧：「其實彭導真係好利害，一個人要睇我地4組每組兩項表演，佢要諗8項演出，仲要唱跳服裝等等逐樣指導，做唔好唔可以走，晚晚凌晨4點先收工。」

關嘉敏以黑色性感連身裙現身，同拍檔Odi陳康琪出席開幕活動。（陳順禎攝）

剛開始比賽時，Odi曾經被彭秀慧、林二汶及監製花姐（黃慧君）直言對佢不感興趣，網上對Odi也是一片負評，更有人指要創立「反odi大聯盟」，直至最近透過《睡公主》《TroubleMaker》兩輪演出，令網友大大改觀，Odi都話自己有反省：「嗰陣一開始準備真係唔好，做完都好後悔，入圍後對自己承諾要做好每一場演出，希望唔好再令人失望。特別想多謝彭導，私下我都同佢請教好多，呢次《睡公主》演出前無諗太多，得到讚賞都好開心，會繼續努力。」

關嘉敏陳康琪都有份參與《全民造星III》，更表示有信心打入十強。（陳順禎攝）

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