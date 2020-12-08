陳百祥獲無綫頒20年服務獎牌笑言5歲簽約　愛上黃杏秀係一生最錯

現年70歲的陳百祥 (阿叻) 獲無綫頒發20年長期服務金牌，他笑言不知道TVB這20年是怎麼計算出來的，他說：「我1970年簽TVB做第一個騷，咁計到依家都50年啦。當我之後走咗出去做生意，到1978年返香港再返TVB，咁都38年呀，點計都唔係20年喎。（可能當你年年25歲嚟計？）咁可能係喇，當我5歲簽TVB。」提到他在台上大爆樂易玲與鍾鎮濤昔日的戀情，對此他說：「全香港都知，當年我哋已經喺邵氏做。我係爆咗樂易玲幾多歲啫，其實佢細過我哋好多。」

台上逾二百人無懼疫情聚在一起大合照。(梁碧玲攝)

問到在TVB這麼多年來有什麼最難忘的事，阿叻有感而發地表示：「真係TVB捧紅我嘅，我當TVB係自己屋企，返親嚟都好開心，我當年做《運財至叻星》就係我最紅嘅時候。」至於他的老婆黃杏秀是否加入了TVB才認識？阿叻說：「咁又唔係喎，係譚詠麟介紹我識黃杏秀嘅，嗰時我哋成班人約出嚟食飯，佢見到我當然係傾慕我啦。我成世人做得最錯就係愛上咗佢，為咗一棵樹放棄成個森林，但係個森林會着火嘅，所以都係咪喇。」

阿叻與陳山聰以及陳豪齊獲頒服務20年金牌。(梁碧玲攝)

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