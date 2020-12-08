韓馬利服務無綫40年　坦言有被減人工：大家一齊共度時艱

入行多年的甘草演員韓馬利 (Mary姐) 今日（8日）獲無綫頒發長期服務40年的金牌，她談到感受時表示：「估唔到已經加入咗TVB 40年，頭先同珍姐講返仲話好似係噚日嘅事，好多謝TVB，我嘅一切都係TVB畀我嘅，豐富咗我嘅人生。我估應該唔會有第二個40年卦。」她憶述當年20多歲已入行，最初是做dancer，在無心插柳的情況下轉做藝員。她說：「我轉幕前第一個job係做live嘅節目預告。」

雖然有疫情威脅，但大家都除下口罩合照。(梁碧玲攝)

提到40年前的人工，Mary姐表示是幾千蚊，對於近年有不少甘草藝人被TVB減薪或減騷，她坦承自己也是其中一份子：「人哋有無被減人工我唔知，我自己就有被減人工嘅，不過我好熱愛工作，只要有健康都會繼續做。經濟唔好要減薪係全世界嘅事，大家都要共度時艱。咁年紀大咗，騷少咗演出機會同戲份少咗係一定嘅，最緊要工作時開心，可以健康工作已經好感恩，我會好好享受每一刻。」

Mary姐坦言有被減人工。(梁碧玲攝)

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