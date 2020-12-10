鄧紫棋富貴男友Mark被指曾傷人入獄　期間G.E.M.代更新IG瞞醜事？

「宇宙漿」鄧紫棋（G.E.M.）與富三代造型師男友魏俊傑（Mark）拍拖接近3年，感情相當穩定，今年5月更有指兩人在泰國秘婚，不過G.E.M.的工作室回覆傳媒時便否認傳聞，而最近亦有另一段傳聞爆出，事件更牽涉刑事罪行。

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有報道指有名爆料人稱Mark性格暴躁，曾於2015年在夜店中因爭女而與他人大打出手，搞到對方入醫院縫十幾針之餘，更於2017年被判入獄三個多月，而爆料人亦有向傳媒提供法庭檔案編號，文件所列的涉事者中文名稱，和Mark中文名譯音相同。

雖然，記者發現Mark在該段時間仍有更新IG等社交平台，但爆料人則指G.E.M.為隱瞞男友入獄而代為更新。對此，《香港01》向G.E.M.方面查詢，惟對方暫時未有任何回覆，而Mark接受傳媒查詢時僅指自己「開緊會」便隨即收線。