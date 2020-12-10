盤點那些年「一夜成名」的女生　潘霜霜張茆近況又如何？

一夜成名嘅橋段並非只會在電影才發生，娛樂圈過往都有唔少因震撼性新聞，而一夜成名嘅女子。震撼過後，有人從未淡出、有人甚至要避走內地，有人成為幸福太太，「成名」後各有各的生活。

張茆

倪震曾爆出瞞住交往19年的女友周慧敏與城大女交流生Miffty（張茆）濕吻。（張茆微博照片）

張茆12件前因在夜店激吻倪震而一夜成名，當時只有21歲、仲係大學生嘅佢被全城鬧爆，搞到要避走內地。事後她透過律師發表聲明，指自己為事情作出反思反省，上了人生中最寶貴的一課，承諾將會用心完成學業，積極堅強地面對今後的生活。

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如今，張茆已為人妻，並為外藉老公先後誕下一仔一女，而佢亦同時發展網紅事業，現時跟外藉丈夫及一對仔女在香港生活，不時在網上分享一家人的生活和穿搭影片，又會接下廣告，廣告多以嬰兒和家庭用品為主，成為一個媽媽級KOL。

潘霜霜

潘霜霜當年因呢張「床照」而一夜成名。(網上圖片)

08年以模特兒身份喺內地出道嘅出潘霜霜，於2011年因上載與林峯嘅親暱照，令自己一夜成為城市熱話，與此同時，林峯亦話事件係「入行以來最大打擊」。

潘霜霜之後轉形做演員，在內地有唔少作品，但知名度麻麻。早前羅志祥被前度爆出偷食惡行時，潘霜霜亦有發文評論，並在言論之間暗示自己持有林峯出軌的視頻證據，繼續借題發揮。

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李悅彤

因為彭順，李悅彤由零知名度嘅模特兒，變為最強小三。（ig圖片）

2014年，26歲嘅李悅彤（Liddy)因介入導演彭順同李心潔婚姻哄動一時，搞到人夫變賤男，自己形象亦插水，而她亦被封為最強「小三」。同彭順斬纜之後， Liddy被發現同當時已有家室嘅澳門富二代老公鮑偉業撐枱腳，唯她當時表示二人只係朋友，又指自己一早已認識對方老婆。

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2018年，Liddy為鮑偉業誕下一子，囝囝舉行百日宴時，亦有唔少圈中好友到賀。Liddy如今相夫教子之餘，亦大搞家品生意及做KOL教人整BB副食品。

謝芷蕙

2011年，陳冠希與16歲的𡃁模謝芷蕙(Cammi)流出一張舌吻合照。（Instagram@cbbheree）

因「戀情」而一夜成名嘅，又點少得Cammi謝芷蕙。9年前仲喺學生、只得16歲嘅佢，因網上流出多張與陳冠希嘅親暱照而轟動一時。親密關係曝光後，男方即時發聲明斬纜，而女方即暗示自己將寶貴嘅第一次奉獻給對方……

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公屋出身嘅Cammi，如今真係女大十八變，曾與內地富二代、澳門賭廳富商拍拖嘅佢，不時搭私人飛機去美國掃名牌，IG不時曬鑽飾、名牌包包，就算買10萬元手鏈都面不改容，當年應該冇人估到。

練美施

練美施開設新嘅IG帳戶 ，繼續做網店生意以及KOL。(IG圖片)

前商台DJ細So（蘇耀宗）今年9月被踢爆背妻出軌，小三原來係35歲嘅人妻練美施（Macy），由於Macy暗示曾為細So做人工流產，傳染性病給中醫老公，而「慘被綠帽」嘅老公竟選擇原諒Macy，事件引起軒然大波。事隔３個月練美施上月重開網店，繼續做KOL。