張茆西九豪宅鳥瞰九龍區夜景　勁大客廳每晚仲有激光欣賞

曾在12年前因為在夜店激吻倪震而一夜成名的張茆現時己經33歲，雖然當時只得21歲、仍然是城巿大學學生的她被全城鬧爆而避走內地，但之後她仍然堅持學業，繼而於香港發展，於2013年更與意大利籍型男Mr.K結婚，2014年生下第一胎兒子，2017年又誕下一女，一家人幸福美滿。

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張茆如今以家庭為重，同時發展網紅事業，不時在網上分享一家人的生活和穿搭影片，又會接下廣告，廣告多以嬰兒和家庭用品為主，成為一個媽媽級KOL。而由於工作闗係，張茆經常都要透過社交網站分享一些家品或與小朋友的生活點滴，亦同時令其豪宅的位置和內部裝條曝光！依照張茆所分享的露台風景可推測到，她現時所居住的是位於奧運站「帝峯‧皇殿」一間中高層、3至4房單位，約800至1,400呎，呎價由約$19,000起，巿價約值由2千至3千多萬不等。今年六月「帝峯‧皇殿」一個實用面積807方呎的頂層一房單位以3,743萬出售，以一房單位計冠絕全九龍。

張茆的社交平台離不開家庭照。（微博圖片／神奇的阿茆茆）

只見張茆住所樓底非常高，客廳空間寛濶又實用，即是客廳上放滿了大大小小不下十棵綠色植物，感覺上空間感仍十分充足，一對仔女依然可以在客廳中追逐奔跑而不怕撞到傢俬發生危險！不過最令人垂涎的仍然是身處高層鳥瞰整個九龍區的露台外景緻，早上無遮無擋光線充足；晚上就換上一幕幕附近區域組織而成的「燈飾」，傍晚時更能夠遠眺維港上影的「幻彩詠香江」，到大時大節，睇煙花仲唔使同人逼添！

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