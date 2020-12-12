【多圖】梁凱寧眼大大童年照出土　笑容甜美激似混血兒？

現年28歲的前無綫（TVB）新聞小花梁凱寧（Maggie）憑着甜美樣子深受網民愛戴，IG更加坐擁6.7萬粉絲。今日（12/12），她在社交平台貼出多張陳年照片，並指抗疫期間多了時間留在家，亦因而有機會與家人重溫舊相：「抗疫期間多咗時間同屋企人留喺屋企，前幾日就同屋企人一齊睇舊相。跟住發現我爸爸媽媽真係好靚仔靚女（爸爸係第二張相啡色衫嗰個），同埋我哥哥由細到大都咁百厭，成日蝦我。問吓大家先，我似爸爸定媽媽呀？」

現年28歲的前無綫新聞小花梁凱寧憑着甜美樣子深受網民愛戴，IG更加坐擁6.7萬粉絲。（IG/ @maggieleung0722）

即投「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題，被選中內容最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案，就有機會贏最新5G手機12 Pro，按此即投贏巨獎！

當中最搶眼的一定是Maggie的童年照，兒時的她已經是美人胚子，不單只擁有大眼睛、尖下巴，再加上甜美的笑容，成功俘虜網民的心紛紛留言大讚：「由細靚到大」、「靚到驚為天人！」更有人問她是否混血兒：「你全家都好似外國人！係唔係有基因？」

點撃睇兒時Maggie同其他靚相：