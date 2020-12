有「波后」之稱的名媛薛芷倫經常在社交平台分享個人生活,亦不時上載出席名牌盛會的照片,今日較早前她又在個人IG上載新照,並留言說:「Having a karaoke room at my new home is so enjoyable during lockdown. Get ready to chill 在自己家裏的karaoke房唱K,享受新居入伙的週末。」近日新屋入伙的她指,在新居自設了一間卡拉OK房,相中的她赤腳坐在圓形梳化上,身穿Gucci上衣,手上拿著一支咪高峰,看來相當寫意。

名媛出身的薛芷倫,自小在富裕家庭成長,從小過著上流社會生活,其後她下嫁香港60年代五大富豪之一的馬錦燦長子馬清偉,成為他第二任妻子,惜兩人最後離婚收場,不過薛芷倫離婚後仍活躍於上流社會,經常出席各大名牌盛會,因而有「波后」美譽。