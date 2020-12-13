愛回家｜48歲吳家樂不加工反而仲「Man」　入行26年Keep得勁好

吳家樂於《愛．回家之開心速遞》第1087集（12/12）再度登場，這位早於第801集以「高栢菲的前男友」身份出現的角色「金家樂」，終於加入「威龍集團」成為處境劇的常駐演員之一。

吳家樂已經48歲。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

劇集播出後，觀眾除了讚賞吳家樂的演技外，不少人更大讚他「Keep得好」，就算吳家樂現年已經48歲，也有不少觀眾覺得他雖然顯老，臉上開始有皺紋、魚尾紋，但卻更有男人味，而且更讚賞他不因為年齡漸長而整容，容許自己自然衰老的心態。

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吳家樂成為「威龍集團」的一員。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

吳家樂入26年，大大小小參與過近50套劇集演出，入行早期大多是主持綜藝節目，例如有與沈殿霞和洪天明一同主持的《公益金屋開心Show》、《K-100》等，直到2000年後才將重心放在戲劇方面。不說不知道，其實吳家樂在無綫電視（TVB）首部參演的劇集，就是由黎明擔任，李綺虹、宣萱、黃霑、羅家英和古天樂一同演出的《阿Sir早晨》，劇中黎明飾演一名由廣告公司轉行至教書的「祝大保」，而吳家樂則是飾演學校中其中一名學生。

《阿Sir早晨》除了有黎明、李綺虹、宣萱、黃霑、羅家英和古天樂外，吳家樂有飾演了其中一個角色。睇真啲，原來仲有戴耀明！（《阿Sir早晨》截圖）

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