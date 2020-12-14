廖碧兒男友盧啟賢前妻患癌離世　傳生前斥三人行慶情人節影響女兒

廖碧兒與富二代男友盧啟賢（Calvin Lo）於10月復合，更傳出將於明年3月拉埋天窗。坐擁百億身家的盧啟賢曾有過一段婚姻，並跟前妻Emily育有10歲女兒Bella。今日有傳媒報導Emily於上週一因患癌離世，更於生前接受該傳媒訪問指前夫帶同女兒跟廖碧兒慶祝情人節，令女兒非常不開心。

廖碧兒與盧啟賢（左上）好友施家施（右上）率先公布二人婚訊。（施家施IG圖片）

據報道指，盧啟賢家族經營保險中介業務，客戶來自上流社會。加上傳出戀上廖碧兒，頓時令盧啟賢在業界人氣急升。Emily生前接受該傳媒訪問時曾透露離婚後不時收到前夫的律師信，此事令她承受極大壓力，更於臨終前亦被盧啟賢告上法庭。身患重病的Emily感到絕望，唯一心願是可以跟女兒Move on。

盧啟賢不僅財技一流，為人樂善好施，不時做公益慈善。（盧啟賢FB圖片）

Emily在訪問中透露兩人於2012年分居，翌年開始打離婚官司，訴訟去到2016年才完結。當時Emily在社交平台出Post直言不需要再受情緒折磨，終於不用再上庭和訴訟，得到全面解脫。可惜，離婚後盧啟賢經常向她發律師信，令癌症惡化。直至上月Emily病情急轉直下，但男方仍繼續向她發律師信，並於本月4日現身灣仔區域法院，就Emily的公開言論入稟法庭。

廖碧兒富商未婚夫盧啟賢被譽為全球最神秘鑽石級荀盤。（盧啟賢FB圖片）

據知Emily生前最擔心女兒，並表示：「淨係想自己同個女嘅生活可以繼續move on，我係一個單親媽媽，自己工作，完全由自己照顧個女。」更透露女兒大部分時間都由自己照顧，訪問中提到盧啟賢帶同女兒跟廖碧兒三人行慶祝情人節，Emily表示此事對女兒影響很深及非常唔開心。另外，Emily的喪禮將於月底舉行，而女兒將會跟隨盧啟賢生活。