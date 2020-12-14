諸朋好友｜歐陽震華爆中年危機最怕導演拍Top Shot：頭髮開始稀疏

兩位都合作無間。（YouTube）

近日歐陽震華（Bobby）與好拍擋宣萱出席TVB的清淡節目《諸朋好友》，節目期間宣萱不斷大讚Bobby是一名正人君子，她說：「佢唔會有任何咸豬手，任何𥄫都唔會有，咁我就好安心。」

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佢兩個真係講嘢好好笑。（YouTube）

另外不少男性踏入中年危機，都會很擔心，尤其是脫髮的問題。Bobby憶起當年剛踏入中年危機時候是很介意導演拍攝的時候用Top Shot拍攝他，Bobby說：「初初中年危機個個都會有，有肚腩，頭髮開始稀疏。我拍《壹號皇庭》個陣有個軌係我呢邊兜過去另一邊用Top Shot，我就話使唔使咁樣呀，然後佢另一邊嚟我就背對另一邊，到去到近我另一邊我又轉身講嘢，總之我用好快速度避個Top Shot。」

不說還好，說了Bobby源源不絕說出當年有很多的拍攝也用Top Shot，「當年有好多拜山戲，鞠躬咪鞠躬囉，使唔使擒高兩級去影，咁我咪鞠到好應。當年開始步入中年危機好介意，導演可唔可以唔擺高兩級，擺高一級都好啲，如果擺高兩級我唔鞠躬。」

Bobby同宣萱合作拍攝的《洗冤錄》好經典。（影片截圖）

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