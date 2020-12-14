學霸何超欣將麻省理工畢業　考獲獎學金到清華深造

賭王何鴻燊共有16名仔女，當中四房細女超欣被佢稱讚「靚到不得了」﹗現年21歲嘅超欣除咗靚，自小動靜皆宜，同哥哥猷君一樣都係學霸。將於美國麻省理工學院畢業，已被清華大學錄取，出現喺蘇世民書院2021級學者名單中。

何鴻燊與四房梁安琪、何猷亨、何猷君、何超盈，以及何超欣。（資料圖片）

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何超欣小學就讀香港傳統名牌瑪利曼小學，12 歲遠赴英國讀寄宿學校。一向成績名列前矛，更喺GCSE獲得 9A* 成績，獲劍橋收錄。不過超欣最後選擇跟哥哥猷君嘅步伐，到美國就讀麻省理工學院，原因係：「我覺得已經喺英國寄宿學校 6 年，想去美國睇吓新環境。」

何超欣自小成績出眾。（何猷君微博）

呢次超欣入選嘅清華大學「蘇世民學者」項目，始於2013年4月，蘇世民以個人名義捐贈1億美元（約7.7億多元港幣）於清華大學創立獎學金項目，每年喺全球遴選200名優秀學生，到清華大學攻讀為期1年嘅碩士項目。麻省理工至今共有23名學生得到蘇世民學者榮譽稱號，今年包括何超欣等四位獲此殊榮。據瞭解，何超欣喺麻省理工主修管理和建築，2021年將以蘇世民學者身份學習中國公共政策，

呢日傳出何超欣得到蘇世民學者，明年將到清華大學攻讀碩士。（微博圖片）