莊韻澄結婚剛滿一個月　IG分享BB超聲波驚喜宣布懷孕三個月！

莊韻澄（Xenia 前名莊端兒）於上月12日宣布封盤，與細5年的圈外男友呂成忠（Joe）閃婚，當時傳出不少留言，指Xenia奉子成婚，但Xenia都未有回應。如今距結婚過了一個月，今日（15/12）Xenia在Instagram驚喜宣布懷孕好消息！她分享了一張BB的超聲波照，以及小凸肚靚相，興奮發文：「懷著感恩又興奮的心情❤️ 要跟大家宣布我要當媽媽了」，網友都紛紛恭喜這位準媽媽。

莊韻澄結婚正式宣布封盤 註冊勁緊張：簽紙都手震震

莊韻澄（Xenia）今日驚喜宣布有孕！（IG@xeniachong）

Xenia接受《香港01》訪問時坦言，自己於上個月突然發現身體不妥，「有啲嘢冇嚟」，故前往看醫生，豈料原來已經懷孕兩個多月，至今已經懷孕三、四個月左右。她坦言，至今身體狀況仍算不錯，沒有孕吐或任何身體不適，笑言自己外表亦不似孕婦，「唔係肥咗好多，出街都唔係好覺（有咗）。」她又指自己仍會工作或晚睡，打算到懷孕7、8個月左右才開始養生。

她直言，老公和自己都想要女兒，「女仔可愛啲、癡身啲，最緊要可以畀我啲嘢佢，哈哈！」她預計之後會檢查BB性別，至於名字就會交由風水師傅楊皓雲改。

第一張孕照。（IG@xeniachong）

點擊下圖觀看上月Xenia結婚簽紙過程：

+ 3 + 3 + 3

點撃睇更多Xenia靚相：