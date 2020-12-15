全民造星III︱傳恨鐵不成鋼CY入十強　新輪賽制講運氣絕非冇可能

ViuTV選秀節目《全民造星III》來到十強爭奪戰，今個回合的賽制參賽者脫離團隊以個人身份應戰。導師林二汶以及彭秀慧抽出對決的二人，他們以一對一的形式進行個人表演對決，評判會即時按燈分勝負，汰弱留強，兩個只能活一個。

葉巧琳憑超水準演出以5:0撃敗顧定軒，打入造星十強。（易片截圖）

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參賽者的實力固然重要，不過在今次的淘汰機制下，運氣可算是同等重要。昨晚（14/12）播出的第31集，首輪回合對決由演技派顧定軒（Zeno）大戰唱家班葉巧琳（Mischa）。這個對決對Zeno甚至其他參賽者來說絕對是一場硬仗，他們看完Mischa的綵排後坦言她是高幾班的勁敵，連冠軍大熱的陳葦璇都指：「最唔想抽到Mischa」。或者Zeno在演出前已打定輸數，最終他以0:5落敗被淘汰出局，無緣晉身十強。第二輪的比賽則由同樣以舞台效果為主的右雨對戰鍾諾言（NY），二人的唱功實力未算突出，最終評判一致挑選壓台感較好的NY入圍。

點撃睇Zeno同Mischa的演出：

+ 11 + 11 + 11

早前網上瘋傳的十強名單分別有Mischa、NY、AnsonBean、CY、Alina、Kimman、KLau、Ben、陳葦璇以及Cloud，雖然監製花姐未肯回應名單的真偽，不過根據昨晚的賽果，Mischa和NY都被貼中，證明這份名單的碓有一定的參考性。最令觀眾搲爆頭的一定是多次被彭秀慧指「恨鐵不成鋼」的CY（陳澤言）竟然都出現在十強名單上，不少網民認為他的表現未算突出，加上在多輪的比賽中顯得不投入，令人質疑他是否有強勁的後台。

最令觀眾搲爆頭的一定是多次被彭秀慧指「恨鐵不成鋼」的CY（陳澤言）竟然都出現在十強名單上。（IG/ @chasec316）

之不過今次的賽制對CY來說非常有利，只要他運氣夠好隨時「懵下懵下」打入十強。許廷鏗，以及今輪評判之一的鄭欣宜都對CY的聲音讚口不絕，相信他的個人表演必定是以唱歌為主，只要抽中唱功一般的對手，CY要打入十強絕非冇可能。撇除十強名單以及被淘汰出局的Zeno、右雨、今晚出場的Manson和方方，CY的對手有機會是John、Judas、Timo、子涓、卡文或楊甯。至於CY能否為自己平反一洗污名，令網民大跌眼鏡？十強名單又有幾準？大家就要拭目以待。