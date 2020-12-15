男友兼彩豐行老闆楊振源傳出軌　陳庭欣嬲爆與閨蜜反目成仇

前港姐冠軍陳庭欣（Toby）與彩豐行有米老闆楊振源（Benny）拍拖兩年多，雖然兩人人前恩愛，但Benny卻是非不絕，皆因Benny經常被傳搭上其他異性。如去年他疑似暗撻一名叫阿Yu的女子，被貼大字報鬧「狗男女」兼「世紀大賤男」。之後Benny又被傳與落選港姐陳潔玲過從甚密；近日更傳出，無綫綠葉謝可逸的女友、失婚貴婦方潔盈（Jathy）大肚，打算要Benny「食死貓」，認肚做老竇，關係真是錯綜複雜。

陳庭欣富貴男友險食死貓 疑慘被謝可逸失婚女友稱是BB經手人

陳庭欣男友差點食死貓 「如果屬實就好唔要得」

2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby）與男友兼彩豐行老闆楊振源被指人前恩愛，人後卻感情生變。（IG@toby_yanyan）

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今日（15/12）又傳出消息，指Benny暗撻女友閨蜜蔡佩賢（Kitty），搞到好姊妹反目成仇！事源Toby為幫助男友事業，經常叫好友到公司打咭做宣傳，又會介紹模特好友給Benny認識，令男友融入自己的社交圈子。

Toby男友Benny被指出軌女友閨蜜Kitty。（Ig：toby_yanyan）

據悉，年初時Toby介紹好友Kitty到Benny位於大角咀的酒吧做宣傳，結果Kitty與Benny日久生情，更瞞住Toby在酒吧私會。Toby之後撞破私會現場，最後作出反擊兼與閨蜜反面。但Toby深愛Benny，為保戀情，不但死忍出軌，更做埋小鳥依人女友。

與Benny傳出軌的Kitty Choi（蔡佩賢）身材姣好，Instagram有不少性感相。（IG@sberrykitty）

Toby接受傳媒訪問時坦言，上述傳言有真有假，但否認與Kitty是閨蜜，更直指對方是個「唔正經嘅女仔」，「我唔會再聯絡佢，唔想近朱者赤，近墨者黑。」據知Kitty都算半個幕前人員，曾客串電影《喜愛夜蒲2》、參演無綫劇《多功能老婆》，更多次擔任曹星如拳賽的Ring Girl，因此被稱為「星女郎」。

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