香港愛情故事．劇透｜因為撻訂而嘈大交　仲可能因為咁要離婚？

上集講到，子婷（游嘉欣飾）周旋於周帆（劉子碩飾）與浩楠（徐文浩飾）之間，疲於奔命，求助凱傑（林正峰飾）助她解開困局。子欣（王敏奕飾）首次凝視過去的傷痛，此時漢聲（白彪飾）與人爭執入院，子欣陪伴父親回家，重拾難得的父女相處。可惜漢聲壞脾氣依舊，子欣忍無可忍，終爆發埋藏多年的鬱結。李日暉追求女同學失敗，遭校長訓斥，雄健（石修飾）出言維護，麗芬（劉溫馨飾）感動。子欣與文靖（糖妹飾）因家希（謝東閔飾）之事爭執，落寞的文靖重遇開朗的方嘉良（吳天佑飾）……凱琪（龔嘉欣飾）、子朗（羅天宇飾）為安樂窩而奮鬥，正當二人對未來滿懷希望之際，竟傳來晴天霹靂的噩耗。

大打出手。（《香港愛情故事》截圖）

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最新一集講到，子朗、凱琪的新居面臨撻訂危機，兩口子四出張羅額外首期，見盡人情冷暖。凱琪厚着臉皮向曉彤（莊思敏飾）求助，竟意外讓她得悉誤墮情騙陷阱。子婷向浩楠分手之際，卻被他意外發現真相，二人不歡而散。子欣欲與家希穩定發展時，家希提出斬斷情絲……凱琪向雄健借錢失敗；子朗跟漢聲坦白，及後眼見父親為了自己低聲下氣向二叔借錢，不忍漢聲受辱，主動作罷。凱琪仍未肯放棄上車夢，子朗因買樓一事有所啟發，二人為了一層樓，七年來首次吵架。

問爸爸借錢。（《香港愛情故事》截圖）

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