未來媽媽｜郭書瑤吻戲生硬導演嫌棄？　認戀前度王以綸致無心工作

台灣女星郭書瑤和禾浩辰在《未來媽媽》中演甜蜜小夫妻，床戲不可少，她說自己人生中唯一的主動就獻給他，甚至以沒有尺度而言，只是導演擔心尺度太大，直喊「不能播」。

郭書瑤說她拍戲很想講究真實，自己因為非科班出身，所以能親自試的她都希望來真的，而《未來媽媽》導演就是她入行第一部電視劇《人際關係事務所》的導演，所以讓她很安心，覺得導演會很保護她。

郭書瑤《未來媽媽》真空上陣床戰禾浩辰 逼真親熱戲拍到臉紅心跳：

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但她和禾浩辰第一次拍吻戲卻還被導演嫌：「第一次吻戲被他嫌，說郭書瑤妳是怎樣？太久沒被親了？我只能回他，對呀我分手一年啦。」她說到後面用了一些方式，所以可以給導演很大的尺度，但是導演可能不敢用。

郭書瑤說，她覺得拍戲就是要真實，只要合理範圍內都可以給：「我可以裸背或不穿內衣只要劇情需求我都可以」，她舉例韓劇拍起來就很真實，但是拍到後來，導演跟禾浩辰都說：「不用這樣吧！」她哈哈大笑：「就看他們剪出來變成怎樣囉！」

但她和禾浩辰第一次拍吻戲卻還被導演嫌：「第一次吻戲被他嫌，說郭書瑤妳是怎樣？太久沒被親了？我只能回他，對呀我分手一年啦。」（《未來媽媽》劇照）

郭書瑤之前因為和王以綸談戀愛以至於不想工作，遭外界誤解為經紀公司不替她接戲，她也替經紀公司老闆喊冤：「因為那時候我是遠距離戀愛，所以想談戀愛不想工作，真的不是我老闆的原因，但是現在分手了也沒差。」她說今年自己學會主動，包括主動請老師學表演或是主動和演員接近，新的一年她在演藝事業上則想有更主動的音樂作品。

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而禾浩辰為優格品牌擔任一日店長，他透露拍床戲時擔心穿幫都會穿兩條內褲上陣，他說這部戲親熱床戲很多，但是他不擔心因為導演只要看到尺度太大或穿幫都會現場直接刪除，他為了健身都長期吃優格和益生菌保持好體態，拍戲怎麼露都不怕。

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