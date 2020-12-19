前港姐冠軍張瑪莉慘食無情雞　新城回覆「唔收錢都唔使你做」

早前新城電台舉行記招，為《新城勁爆頒獎禮2020》造勢，估唔到咁快傳出裁員消息。（梁碧玲攝）

最近傳出新城電台大地震，，前線DJ好多要重新簽約，裁員減薪樣樣有，轉換合作形式甚至要自行為節目搵贊助商，不過亦有人無得留低。喺新城主持26年嘅張瑪莉，於Facebook拍片透露：「新城回覆：「唔收錢都唔使你做」」

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張瑪莉於新城電台已主持節目26年。（Facebook：@Mary Cheung 張瑪莉）

1975年香港小姐冠軍張瑪莉，已經喺新城電台主持節目26年，手上有一個周六晚2小時節目《百分百張瑪莉》，但好快亦要結束。自細為孤兒被保良局收養，靠自己努力打併，現開辦公關公司的張瑪莉，日前就喺Facebook拍片交代：「我都無諗過呢個節目做埋呢2個星期就要取消啦，嚴格嚟講係炒啦。問我難唔難受當然會難受啦，不過我個人好樂觀。坦白講做新城我唔係要啲錢生活，本身生活都ok，只係想每個周末同大家分享下正能量生活模式。其實我講咗無錢都ok，公司話「唔收錢都唔使你做」，我諗公司要轉型囉。」