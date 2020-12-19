陳曉華疑似翻撻狄以達　陳卓賢Ian真女友喺《男排女將》入面？

現年27歲的男子組合MIRROR成員陳卓賢（Ian）形象健康討好，成功俘虜萬千少女心，日前卻突然被爆出暗撻25歲的前港姐冠軍陳曉華（Hera），二人為朝夕相對秘密在荃灣築愛巢，女方更不時駕着Ian的座駕四圍去，令到Ian的粉絲心碎一地。不過，Hera昨午（18/12）回覆《香港01》時就否認戀情，並指大家認錯人，自己仍然單身。殊不知去到晚上又爆出新版本，直指Hera翻撻狄以達，二人更被影到同遊九龍灣拍拖買家品，關係可說是錯綜複雜。

現年27歲的男子組合MIRROR成員陳卓賢形象健康討好，成功俘虜萬千少女心，日前卻突然被爆出暗撻25歲的前港姐冠軍陳曉華。（IG/ @iancychan）

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陳曉華3年前還未參選港姐時，就被踢爆和狄以達拍拖，隨着女方當選他們亦宣布分手。直到昨晚，有傳媒就爆出Hera疑似翻撻狄以達，他們被影到同遊九龍灣商場。雖然沒有拖手、親熱，不過男方就顯得有些避忌，似乎不想被途人認出。報道亦根據二人的身形以及打扮，斷定出相中人便是Hera和狄以達。不過，Hera當日被影到所坐的灰黑色座駕，的確由Ian數月前成立的公司持有，到底車上的男子是誰？Hera是否借Ian的車給狄以達？相信實情就只有當事人最清楚。

故事的發展仍未告一段落，有知情人士爆料指Ian的真命天女其實是《男排女將》中飾演他女朋友「安安」的余潔滢，仲話二人戲假情真，更表示真女友在劇組已是公開秘密，而據知情者爆料，女友不是陳曉華。至於傳閒孰真孰假，就留待各位定奪。