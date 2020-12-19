41歲歐倩怡健身讀營養學　Keep住童顏大曬結實川字腹肌

歐倩怡於本月16日剛過41歲生日，不過歲月似乎沒有在她身上留下痕跡，外貌跟當年初出道相差無幾，而且熱愛健身的她，身形甚至仲fit過少女時期！昨晚她在社交平台開心分享操肌成果，穿上sport bra和運動褲，曬川字腹肌，不過她似乎仍未滿意，留言說：「要再增肌！」不知她有沒有化妝，還是因為運動後而面色紅潤，紮上馬尾加平陰的她充滿少女味，與結實的腹肌形成對比。