陳妍希為仔仔小星星自彈自唱　外貌變化全因專心湊仔

台灣女神陳妍希，憑《那些年，我們一起追的女孩》走紅，連續拍攝多齣劇集，正當她的事業高峰之際，卻在拍攝內地劇《神鵰俠侶》跟男主角陳曉撻著，二人於2016年結婚並誕下一子小星星，自此陳妍希外貌開始變化，近日她自彈自唱〈小星星〉賀仔仔生日，卻被發現完全是包包臉，膚色黝黑，失去了昔日女神風采。

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陳妍希在事業高峰期，卻突然結婚產子。（陳妍希IG）

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陳妍希近日出席電影宣傳活動，被指身材圓潤發福，更懷疑她準備生第二胎，陳妍希對於身材走樣似乎十分介意，之後自拍纖瘦手臂照片，並留言「角度真的很重要」，可惜卻被網民發現照片充斥P圖痕跡。最近陳妍希仔仔小星星生日，她即用結他自彈自唱〈小星星〉，拍片送給仔仔，不過陳妍希外貌卻出現變化，除了爆深的雙眼皮，臉頰亦變得渾圓，膚色黝黑暗啞，化了濃妝仍顯得憔悴。但作為37歲的母親，家庭事業兩邊兼顧，又要忙於湊仔，外貌不再年輕其實合情合理，網民還讚陳妍希是好媽媽，母愛洋溢。

陳妍希一家三口幸福美滿。（陳妍希IG）

同場加映文雪兒大女張筠運動美圖：