香港愛情故事｜葉童闊別TVB熒幕10年再客串：玩吓開心吓

只有20歲的游嘉欣，今次首次在劇集《香港愛情故事》跟大家見面。（劇照）

《香港愛情故事》播出以來叫好又叫座，成功引起觀眾共鳴，十二集眨眼就過，22號晚將播出大結局，但原來仲有驚喜畀大家，搵來金像影后葉童，相隔十年再拍TVB劇集，客串周帆（劉子碩飾）貴氣媽媽﹗

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劇中游嘉欣周旋於徐文浩及劉子碩之間。（網上圖片）

戲中游嘉欣同徐文浩本為一對，但有錢嘅劉子碩出現後令二人感情受到考驗。劇情講到劉子碩嘅富媽媽現身，原來監製搵嚟金像影后葉童客串。對上一次葉童拍攝TVB劇集，已經係2010年嘅《摘星之旅》，當時飾演劉松仁太太，梁靖琪媽媽。

對上一次葉童拍攝TVB劇集，已經係2010年嘅《摘星之旅》，當時飾演劉松仁太太。（劇照）

葉童呢次客串劉子碩嘅富媽媽，造型相當貴氣，令大家眼前一亮。戲份雖少但葉童表示好享受：「拍攝好好玩，我冇想過會係咁嘅拍攝方法。第一次同導演合作，仲有呢班充滿活力嘅年輕人。我本來以為係小型製作，但冇想到原來有好多工作人員，好開心！大家都好有衝勁、好有活力。」

葉童呢次客串劉子碩嘅富媽媽，造型相當貴氣。（影片截圖）

據悉監製對角色有特別要求，因為佢睇中葉童嘅氣質，葉童笑言：「早知係咁，連對白都唔使背喇，企喺度就得喇。佢可能覺得我有少少外國人嘅感覺，嗰種唔太標準嘅普通話、唔太標準嘅英文，夾雜一齊，好得意。」久未在港露面嘅葉童又表示：「其實一直都好鍾意喺香港做嘢，所以我唔太介意戲多或戲少，覺得就係玩吓、開心吓，又唔會太辛苦，幾好。」