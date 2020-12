Eminem無預警推出新專輯　憑歌曲《Zeus》向Rihanna真誠致歉

「饒舌之神」Eminem繼今年初無預警推出專輯《Music To Be Murdered By》後,日前再為樂迷送上收錄了16首歌的專輯《Music To Be Murderd By—Side B》,其中主打歌《GNAT》的MV,推出短短4日已經有接近1300萬點擊率!

Eminem貫徹一向作風,在專輯中提及不少社會議題,包括肆虐全球的新冠肺炎、電影大亨Harvey Weinstein性侵案等事件。不過最值得留意的是,Eminem在《Zeus》這首歌中,除了串爆Tekashi 6ix9ine的音樂是垃圾之外,更向Rihanna道歉。

事緣去年Eminem,一首10年前從未推出的歌曲流出,當中的歌詞大概指Rihanna因被前度Chris Brown家暴後,反而獲得更多關注是因禍得福。今次Eminem在《Zeus》中透過歌詞表示自己全心全意地向Rihanna道歉,而自己亦無意讓她受傷害:「But, me, long as I breathe, promise to be honest and wholeheartedly, apologies, Rihanna for that song that leaked, I'm sorry Ri it wasn't meant to cause you grief. Regardless, it wad wrong of me」

