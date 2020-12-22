《全民造星II》紅唔起有原因？　參賽者冇問題ViuTV難辭其咎

ViuTV選秀節目《全民造星III》近月掀起熱話，周六（26/12）更會上演矚目全城的總決賽，在十強參賽者中選出冠軍，而不少人亦認為贏面最大的是前女團As One出身的陳葦璇（Kira），至於出名靚聲的「雲姨」雲浩影（Cloud）則是陳葦璇的唯一阻礙。《全民造星》系列一直是ViuTV的王牌節目，氣勢愈來愈勁的第三輯固然吸引不少粉絲追看，第一輯亦非常犀利，不但捧出了男團MIRROR、搞笑組合ERROR，更成功打造新一代男神姜濤，而上述兩輯都令《全民造星II》比下去。

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雖然《全民造星II》上年播出時不算少人收看，但討論度、持續性始終不及其他兩屆，有人可能會認為冠軍吳啟洋（Phoebus）、亞軍張天賦（MC）、季軍李祉均（Oscar）以及其他參賽者欠缺星味，但他們的表演、靚仔樣卻不比其餘兩屆輸蝕，個別表演更比第一輯和第三輯出色，所以參賽者不應為此負上任何責任。

回顧《全民造星II》決賽最後一刻：

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反觀ViuTV絕對是難辭其咎，早在電視台決定開拍第二輯時，外界已經有不少聲音，指ViuTV未夠深思熟慮，「MIRROR都未捧掂」、「分薄晒啲資源」等批評此起彼落，而事實上ViuTV在比賽之後也未有提供足夠資源捧紅《造星III》參賽者，與ViuTV簽約的Phoebus、歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco）亦只拍攝過《大海男兒》一個節目。雖然有傳ViuTV會為三人出歌，但至今仍只聽樓梯響，一直未有成事。

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當然，最主要的原因是上年社會氣氛影響觀眾收看娛樂節目的意慾，不少人都選擇緊貼時事，轉台到港台電視31或各大網上平台收看直播，而今年社會運動因疫情關係暫時停止，並使不少觀眾留在家中，令他們乖乖坐在電視熒幕前睇《全民造星III》，令兩季的熱度差距更大。