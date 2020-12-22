愛美麗狂想曲│表白陳豪女助手真身曝光　曾親密咬耳仔拍髀傳緋聞

由陳豪、李佳芯（Ali）、陳瀅、蕭正楠主演的TVB新劇《愛美麗狂想曲》日前播出，劇中一眾演員早前接受伍詠薇（伍姑娘）和林盛斌（Bob）主持的《Tiger's Talk》訪問，早前陳豪大爆有女助手曾向陳豪表白，後來女助手自己辭職。今日（22/12）有報道爆出陳豪女助手的真身。

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陳豪當年是大眾女生的夢中情人，助手與他日對夜對，都好難唔心動！

愛美麗狂想曲│陳豪自爆曾有助手示愛 曹永廉公幹與女助手同房

據悉，原來陳豪女助手真身就是2003年曾傳緋聞的「180磅豬扒女友」鄧凱欣（Daisy）。Daisy曾於許愿公司工作，1998年時認識了當時為公司旗下模特兒的陳豪，兩人感情不錯，更有傳她吹噓陳豪是「我條仔」。

有指當時陳豪與拍拖多年澳洲籍女友因異地戀而生情變，而2003年陳豪又被影到毫不避嫌地讓Daisy與自己的親兄同枱食飯。當時Daisy猶如女友一般，將身軀挨向陳豪「咬耳仔」，更拍打陳豪大髀，狀甚親密。不過Daisy一直否認緋聞，她堅稱與陳豪是好朋友，更反問：「你信唔信陳豪會鍾意『豬扒』？」

據知，Daisy幾年前嫁有米外籍老公，目前在澳洲定居。（珀斯9 Facebook圖片）

Daisy近年淡出娛樂圈後，幾年前嫁有米外籍老公，目前在澳洲定居。過少奶奶生活的她更化名「珀斯9」開Facebook page分享澳洲悠閒生活。他在自我介紹寫上：「爛蒲爛口港女，人到40遇到真愛嫁鬼佬！本來火燭鬼性格要變為捉烏蠅嘅慢活生活」。

過少奶奶生活的Daisy化名「珀斯9」開Facebook page分享澳洲悠閒生活。（珀斯9 Facebook圖片）

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