愛美麗狂想曲｜朱智賢戰鬥look出場　黎振燁暗追陳瀅做真正渣男

朱智賢喺《愛美麗》要到第八集才出場。（影片截圖）

朱智賢（Ashley）自今年4月被爆出偷食人夫黎振燁後，即時被無綫勒令停工。早前朱智賢喺《踩過界II》嘅戲份播出後，有指係為復出試水溫。近日，由李佳芯、陳豪主演嘅《愛美麗狂想曲》於myTV SUPER上架，只見朱智賢同黎振燁嘅戲份亦全數獲保留。

黎振燁於劇中本身有女友，但頻頻製造機會與陳瀅見面。（影片截圖）

不過，最諷刺嘅係劇中黎振燁原來都係渣男一名，與女友已達至談婚論嫁階段嘅佢，遇見陳瀅後，頻頻向對方「示好」，被女友發現後，嗌分手之餘，仲即時向陳瀅表白……由於其角色穿插陳瀅、蕭正楠等人，假如刪戲份的話牽連甚廣，相信亦都係因為咁才得以被保留。

朱智賢入職曹永廉嘅公司做高層，報復心極強。（影片截圖）

至於朱智賢，於夜店出場時，一襲黑色低胸裙即獲曹永廉關注，其後二人雙雙離去。但曹永廉翌日醒來時，發現自己置身於公眾地方，兼且係全裸，到底同朱智賢玩過啲咩？原來朱智賢嘅表妹，當然因身形關係而遭曹永廉拒愛，最後搞到自殺，朱智賢嘅出現，好明顯係要報復渣男。

點擊睇朱智賢點報復渣男

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