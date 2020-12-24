衝上雲霄大選 | 參賽空姐IG逐個睇　６號朱凱薇大量水着圖最吸引

無綫舉行《衝上雲霄大選》招攬空姐、空少及飛機師參加，經過篩選後十男五女成功入圍，並喺本周六正面對撼ViuTV《全民造星III》總決賽。

朱凱薇（May)雖然係大熱之一，不過如果以Google搜尋度計算的話，佢就輸比三位男機長好多。（maychu_hm@IG圖片)

6號 朱凱薇

空姐、空少嘅生活總係予人多姿多彩嘅感覺，曾任職香港航空嘅朱凱薇（May)，IG有29Ｋ followers，屬於眾參賽者之冠。過往不時周遊列國嘅佢，睇嚟非常喜歡同陽光玩遊戲，IG有不少三點式照片，與此同時，亦有學習鋼管舞、練習瑜伽嘅照片，生活睇嚟好健康。

娛樂新聞台日前採訪《衝上雲霄大選》綵排時，特意安排朱凱薇（May)同三位機長一齊受訪。（影片截圖）

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張天穎（Tiffany)IG帳戶約有1100 followers(tiff_cheung@ IG圖片)

10號 張天穎

曾任職加拿大航空嘅張天穎（Tiffany)足跡遍布全球，並且不時與父母、男友出國旅行，關係十分要好。IG雖然有水着照片，但並唔算多。

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古濼欣曾經報名參加香港小姐。（nicolekooo@IG圖片)

12號 古濼欣

24歲嘅古濼欣(Nicole）去年曾經參選香港小姐，睇嚟佢真係對娛樂圈極感興趣。有別於幾位參賽者，香港小姐除咗熱愛行山之外，原來佢仲鍾意做大戲,學習粵劇已有有8年之久。

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大學畢業後就加入香港航空嘅吳洛汶(Monica)，只有兩年資力。（monica_lokmann@IG圖片)