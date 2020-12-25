女人俱樂部｜苗金鳳演野蠻奶奶極出色　除盧宛茵仲有邊幾位勝任？

由陳慧珊、吳啟華、李若彤及李麗珍領銜主演的2014年TVB劇集《女人俱樂部》（簡稱M Club）近日於翡翠台深宵時段重播，除了李若彤與李麗珍等姊妹情之外，最令觀眾期待的戲碼定非李若彤的庭生活莫屬！

李若彤一邊忙住搞舞室，一邊又要做一位稱職嘅家庭主婦，搞到佢分身乏術！（劇照）

劇中擔任家庭主婦的巫小詩（李若彤飾）回流香港之後尋回幾位中學時期的好姊妹，更在羅鳳仙（江欣燕飾）的推動之下，一起肩負起處理舞室的責任。然而，由於巫小詩太專注打理舞室的關係，導致她不時都會忽略家庭責任，更因為疏忽照顧奶奶趙詠梅（苗金鳳飾）而令對方病倒入院，巫小詩因而招致千夫所指！不過其實苗金鳳飾的這位「奶奶」一點也不如服待，除了腌臢聲悶之外，亦處處針對李若彤，經常擺出一副苛刻的面容，絕對稱得上是野蠻奶奶！

其實除了苗金鳳之外，香港亦不乏「惡奶奶」專業戶，而當中必然包括了早前2018年《BB來了》中的盧宛茵，但除了上述兩位之外，還有幾多位女演員有潛力演出「野蠻奶奶」呢？

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