女人俱樂部｜姐姐Daisy真係有菲律賓血統　連劉嘉玲都係佢粉絲？

雖然近日翡翠台深宵時段延遲至凌晨12點半才開始，但由陳慧珊、吳啟華、李若彤及李麗珍領銜主演的2014年TVB劇集《女人俱樂部》（簡稱M Club）的人氣依然不減，更再次掀起不少討論話題。而《女人俱樂部》的焦點所在，當然落在幾位為劇集出山的女神演員身上，不過論搶鏡，就不得不提在劇中飾演巫小詩（李若彤飾）家中的外傭Daisy（鄧鎧汶飾）。

呢位一出聲就針鋒相對的家傭Daisy 由鄧鎧汶飾演，非常搶鏡！（截圖）

鄧鎧汶是一名在香港土生土長的中菲混血兒，不過劇集演出機會不多，家庭觀眾對她並不太過熟悉。其實鄧鎧汶自少熱愛音樂，而且唱功了得，十幾歲開始登台唱歌，80年代更曾經與肥媽結伴搵食，替肥媽做Back up Singer。而鄧鎧汶亦曾經為澳門電視節目擔任主持，亦演過舞台劇，演出經驗相當豐富。

但講到最強威水史，鄧鎧汶其實曾經是中環高級紅酒吧「The Central Wine Club」老闆，任達華、劉嘉玲、甚至球星亨利、朗拿甸奴都是座上客，而她亦有涉足國內飲食生意，多年前她接受傳媒訪問時曾說過：「嘉玲上嚟好少飲，佢鍾意聽Live Music同聽我唱歌，同佢識咗20幾年喇，係朋友，唔想講太多。」

不過「The Central Wine Club」現時經已結業，鄧鎧汶最近亦涉足網店生意，不時就會在個人社交網站向網友介紹各類產品，當然亦有繼續登台唱歌。

睇睇鄧鎧汶IG近況：

同場加映：

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Heidi不時都會在IG曬美背：