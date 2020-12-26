孫儷輕斷食減肥唔怕應酬飯局　一星期2次見排毒成效

內地女星孫儷，不但是電視劇流量女王，她除了演技精湛，對身材管理亦十分嚴格，近日她出席《星光大賞》，露肩桃紅晚裝獲大讚驚豔，她的完美背肌更是令人羨慕，不是一味得個瘦字的女星可比，近日孫儷公開她保持身材的秘訣，還說應酬吃多了，體重也能很快減回去，方法十分簡單。

孫儷在畫面中完全無修圖的樣子。（影片截圖）

孫儷展示完美背肌。（影片截圖）

孫儷一向是好戲之人，她對於自己亦甚為嚴格，保持身材也是專業演員要注意的地方，近日孫儷後背成為了熱搜，皆因她在《星光大賞》，上台拎獎時不經意在鏡頭前展示出完美背肌，原來除了靠運動外，飲食上也要注意，而孫儷就是採用168輕斷食法。

下圖有孫儷輕斷食方法：

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近日孫儷拍片公開她纖體的秘密，她表示簡單劃分就是8小時內進食，其他時間要斷食，她舉例傍晚5時吃過晚飯，之後要到翌日上午9時才可以吃早餐，她說一星期只要2天輕斷食，大約3至4個月可以見到成效，但要注意不要餓到低血糖，她說有時晚上出外飯局吃多了，第二天就可以用輕斷食法，很快已可回到原先體重，對排毒和控制體重非常有效。孫儷的減肥方法，無疑是愛吃人士的佳音。

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