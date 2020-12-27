Kellyjackie自爆曾患抑鬱體重高峰逾200磅　靠暴食減壓唔識飽

現年34歲的歌手Kellyjackie（陳曉琪）於十五年前在網上發布作品《他約我去迪士尼》迅速爆紅，更成為本港第一代能進軍主流樂壇的網絡歌手。月前她主持《警訊》時因身形暴脹，掀起網絡熱話。有網民留言表示：「童年崩壞系列」、「Kellyfatty」、「肥過部坦克車」、「今時今日，仲有冇人想約佢去迪士尼」等，相當刻薄。她當時回覆《香港01》表示是因為患有胃病才導致體型暴漲。

Kellyjackie當年曾被網民稱女神！（Kellyjackie 陳曉琪Facebook照片）

近日Kellyjackie接受傳媒訪問重提自己體重爆升的事，她透露最肥時體重超過200磅，正是她做《警訊》主持的時候，如今她的體重已回落不少，笑言自己終於有返少少輪廓。她指自己情緒多年來起伏不定，試過幾日幾夜不進食，又試過暴飲暴食不知飽，原因未明，或許與太早成名有關。

Kellyjackie曾經都幾Fit，可惜因為胃病令體重暴增。 （網上圖片）

她自爆當年曾患上抑鬱症，會用好多方法來「懲罰」自己，又上網查看抑鬱症病徵，發現除了輕生一項，其他都中晒。直到一天，她見到91歲的婆婆偷泣，才醒覺不可以再讓家人擔心。後來她遇上前輩米雪，介紹律師幫忙解決合約問題，讓她漸漸走出絕境。但她於2017年突然患上胃病，做了一個胃部手術後體重開始失控，以暴食來減壓的她體重一路直升至200多磅，直言當時根本不享受食物，甚至不享受生命。現在她正努力讓生活重回正軌。

她最肥時體重超過200磅，正是她做《警訊》主持的時候。(網上截圖)