鄧紫棋IG曬男友送價值78萬三角演奏琴　「開心到哭了」

G.E.M.造型師男友Mark Ngai送咗78萬嘅三角演奏琴俾G.E.M.做聖誕禮物。（IG：gem0816）

歌手鄧紫棋（G.E.M.）昨日（26日）Boxing Day在IG發布與男友之間互動的閃光影片，閃瞎了一眾網友。事源G.E.M.表示一直很喜歡一個品牌的三角演奏琴，無奈地價錢實在太貴，於是G.E.M.便放棄這個念頭。她在IG寫道：「上禮拜去琴行試其他鋼琴的時候，手癢試了一下這台Steinway B-211，結果實在太太太好聽，而且還有實時錄音和編輯功能！但是當時我看了一眼價錢⋯是我本來想買的琴的二十倍⋯對於一個考完駕照卻連一輛車都沒捨得買的我，這台琴實在有點太貴重⋯接下來的幾天，我實在對它念念不忘，又覺得我從未擁有過一台三角琴，就決定買它了。」

點擊下圖觀看G.E.M.的IG靚相！

+ 25 + 25 + 25

結果在昨日Boxing Day這個日子，G.E.M.的造型師男友Mark Ngai（魏俊傑）送了這個價值78萬港元的三角演奏琴做聖誕禮物，同場友人拍攝G.E.M.拆這份禮物的過程，男友Mark一直在旁陪伴，G.E.M.在拆的時候一直問是什麼，結果拆完得知後忍不住哭起來，她說：「我本來以為這是我自己買給自己的第一台三角琴，沒想到馬克哥哥居然送給我當聖誕禮物了這可是我收過最驚喜的禮物了。」最後G.E.M.說：「是真的開心到哭了，完全不是開玩笑。」