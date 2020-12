現年49歲的黎姿日前在Instagram分享聖誕節教煲聖誕紅酒及教三個女掛聖誕襪,相當溫馨。而原來她更在Boxing Day(26/12)舉辦了一個聖誕午宴派對,一家齊齊出席,當中有TVB獨立非執行董事盧永仁一家三口亦有出席宴會。

黎姿一家與TVB獨立非執行董事盧永仁一家三口慶祝聖誕。(IG@drwilliamlo)

事後盧永仁分享照片及留言:「Spending a wonderful Boxing Day afternoon with Nic’s godparents and their daughters (my goddaughters)... 感恩!」原來盧永仁兒子Nicholas是黎姿的契仔,而黎姿的三名女兒是盧永仁的契女,可見兩家人關係相當密切。Nicholas現年18歲,打扮相當有個性,影相相當勁識擺Pose,凍齡美魔女黎姿站在旁邊十足十兩姊弟。

黎姿18歲契仔Nicholas好識擺Pose。(IG@drwilliamlo)

點擊看黎姿靚相:

