全球百大美男2020｜結果令人跌眼鏡　「雷神」排第3碧咸跌出20大

美國電影網站「TC Candler」每年都會公布「全球100張最美面孔榜單」（The 100 Most Beautiful Faces List），而2020年全球百大靚女靚仔排行榜於今日繼出爐！在今年「全球百大美男」，大部份都是演員、歌手和模特兒。令人驚訝的，是球星C朗竟然墊底，由去年第78位跌至第100位，而萬人迷碧咸（David Beckham）就奪得26位。

入圍的男星包括有曾被譽為最性感男星的Idris Elba、Charlie Hunnam、Zayn、Harry Styles、Timothée Chalamet等，「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth ）就排第3，「超人」Henry Cavill就排第5，「水行俠」Jason Momoa排第8位。而在Netflix上架的 「波蘭首部情色電影」《禁室365 天》男主角Michele Morrone及在《Emily In Paris》中飾演大廚的法國型男Lucas Bravo都有上榜。不過冠軍就有YouTuber 「PewDiePie」Felix Kjellberg奪得，賽果令人大跌眼鏡！

點擊下圖看全球百大美男2020的賽果：