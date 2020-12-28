全球百大美女排名出爐 Lisa@BlackPink僅得第二輸畀以色列超模

以色列模特兒Yael Shelbia成世界百大美女。(影片截圖)

美國電影評論網站「TC Candler」每年都會選出「全球百大最美面孔」選舉，今年嘅賽果剛剛公布，早前冧莊做「亞太區100美」嘅BLACK PINK的泰國成員Lisa，喺世界排名榜上，不敵19歲嘅以色列模特兒Yael Shelbia，只排第二。

去年奪冠嘅LISA今次排第二。(影片截圖)

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而第三嘅係美國模特兒Meika Woollard，而曾經都係呢個榜冠軍人馬嘅TWICE子瑜，則排第四，另外，曾連奪兩年冠軍嘅NANA(前After School成員)排第八，而MOMOLAND混血成員Nancy排第十。

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另外上榜嘅亞洲藝人，仲有Oh My Girl成員YooA（第12名）、Red Velvet成員Seulgi（第18名）、BLACK PINK成員Jennie（第23名）、TWICE成員Sana（第29名）、BLACK PINK成員Rose（第31名）、BLACK PINK成員Jisoo（第50名）等。周冬雨（第27名）、迪麗熱巴（第39名）。

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